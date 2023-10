Frau stirbt nach Verletzungen durch Ehestreit: War der Mann schuld?

Plus Bei einer Auseinandersetzung schubst ein 51-Jähriger seine Frau, sie stürzt und zieht sich einen Oberschenkelhalsbruch zu. Wenige Wochen später ist sie tot.

Ein Streit zwischen zwei Eheleuten im Kreis Günzburg im November vergangenen Jahres endet schrecklich: Eine 41-jährige Frau starb wenige Wochen später durch eine Blutvergiftung mit Lungenembolie. Schuld soll der 51-jährige Ehemann haben, er steht nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Landgericht Memmingen. Außerdem wird ihm der Besitz von fast einem dreiviertel Kilogramm Rauschgift vorgeworfen. Berichtet haben Polizei und Staatsanwaltschaft vorab nicht von diesem Fall. Der Mann wurde ab dem Todeszeitpunkt seiner Frau in Untersuchungshaft genommen.

Zum Hauptvorwurf der Körperverletzung machte der angeklagte Familienvater nach Information seiner beiden Verteidiger Alexander Hamburg und Tobias Wickel (beide Ulm) keine Angaben, der Besitz des Marihuana, das er in einer Garage angebaut hatte, wurde dagegen vor Gericht eingeräumt.