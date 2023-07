Landkreis Günzburg

Mit dem „CO2-Marktplatz“ will der Landkreis Vorreiter in Bayern sein

Plus Der Landkreis Günzburg möchte „gemeinsam eine grüne Zukunft“ erreichen. Das Klimaschutz-Projekt CO2-Marktplatz soll klimafreundliches Handeln stärken.

Von Jörg Sigmund

„Gemeinsam eine grüne Zukunft“ – so wirbt der Landkreis Günzburg für sein Klimaschutz-Projekt „CO2 Marktplatz“. Auf einer digitalen Plattform können Firmen, Vereine, Bürgerinnen und Bürger ihre Treibhausgasemissionen errechnen und so ihren ökologischen Fußabdruck ermitteln. Der Klimaschutzbeauftragte des Kreises, Thomas Steigerwald, berichtete in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses über den aktuellen Stand des Projekts. Ziel sei es, möglichst viele „Klima-Pioniere“ zu gewinnen.

Mit einem Flyer soll über die Maßnahme, die vom bayerischen Staatsministerium für Digitales zu 90 Prozent gefördert wird, informiert werden. Unter dem Domain-Namen www.co2marktplatz.de gelangen Interessierte auf die Website im Internet. Start der Klimaschutz-Offensive des Landkreises soll dann im November sein.

