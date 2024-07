Mit dem Ferienbeginn steigt die Arbeitslosenquote im Kreis Günzburg

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Günzburg ist im Juli leicht gestiegen. Laut Monatsbericht der Agentur für Arbeit haben sich insgesamt 1825 Menschen arbeitslos gemeldet, 64 mehr als vor einem Monat und 270 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,4 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte höher als im Juni. Im Vorjahr betrug die Arbeitslosenquote 2,0 Prozent. Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, nennt die Gründe: „Zum einen verzeichnen wir den üblichen Saisonfaktor. In den Sommermonaten steigt die Arbeitslosigkeit immer etwas an, da Schul- und Ausbildungsabschnitte sowie berufliche Weiterbildungsmaßnahmen enden und die Betreffenden nicht immer unmittelbar danach eine Anschlussbeschäftigung aufnehmen können. Aber ebenso ist die konjunkturelle Eintrübung auf unserem bisher relativ robusten Arbeitsmarkt deutlich spürbar. Wir haben 17,4 Prozent mehr Arbeitslose und 33,7 Prozent weniger Arbeitsstellen gemeldet als im Vorjahr.“

529 Menschen haben im Juli die Arbeitslosigkeit beendet

Im Juli meldeten sich im Landkreis Günzburg 597 Menschen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen laut Agentur für Arbeit 222 aus einer Erwerbstätigkeit und 158 aus einer Aus- oder Weiterbildung. Im Gegenzug konnten 529 Personen die Arbeitslosigkeit beenden. Davon nahmen 192 eine Erwerbstätigkeit auf und 99 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Von den derzeit insgesamt 1825 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 1137 (plus 34 im Vergleich zum Vormonat; plus 208 im Vergleich zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 688 (plus 30 im Vergleich zum Vormonat; plus 62 im Vergleich zum Vorjahr) im Jobcenter Günzburg registriert. Insgesamt waren im Landkreis Günzburg im Juni 348 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet, davon waren 138 arbeitslos.

Von den Arbeitgebern wurden 249 neue Arbeitsstellen gemeldet, 108 mehr als im Juni und 66 weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Günzburg damit derzeit 1051 freie Arbeitsstellen (37 mehr als vor einem Monat und 535 weniger als im Vorjahr). Bei rund 84 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur gut 51 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.

Auch Kurzarbeit bleibt im Landkreis Günzburg ein Thema: Bis zum 25. Juli gingen zehn neue Anzeigen für 30 Beschäftigte ein. Im Juni waren es elf Anzeigen für 362 betroffene Beschäftigte. Die Agentur für Arbeit hatte im Vormonat auch das Hochwasser als wesentlichen Grund für Kurzarbeit in Betrieben im Landkreis genannt.

Noch viele freie Ausbildungsplätze im Landkreis Günzburg

Für den Ausbildungsstart im Herbst gibt es noch viele offene Ausbildungsplätze. Bisher blieben 388 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig sind noch 134 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer anderen Alternative. Das Angebot an offenen Ausbildungsstellen ist breit gefächert. Das Angebot kann ganz einfach mit dem Handy über die Jobbörse auf www.arbeitsagentur.de abgerufen werden. Wer noch unentschlossen ist, kann sich an die Berufsberatung wenden.

Der Ferienbeginn bedeutet für alle Schüler und Schülerinnen, die im September ihr letztes Schuljahr antreten, auch den Start, um sich für Ausbildungsstellen fürs Jahr 2025 zu bewerben. Der überwiegende Teil der Ausbildungsbetriebe beginnt mit seinen Auswahlverfahren bereits im September, deshalb sollten die Bewerbungsunterlagen rechtzeitig in den Firmen sein. (AZ)