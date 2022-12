Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Mit nachhaltigen Geschenken Zukunft unter den Weihnachtsbaum legen

Plus Jetzt werden wieder Weihnachtsgeschenke im Überfluss gekauft. Wie kann man dabei Konsum- und Wegwerfpräsente vermeiden? Tipps und Geschenkideen aus der Region:

Von Dr. Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Was kann man sinnvoll schenken in einer Überflussgesellschaft? Was kann man guten Gewissens schenken? Gibt es ein Schenken, das sich gegen das Konsum- und Wegwerfverhalten richtet? Gerade im Vorfeld von Weihnachten stellen sich viele Bürger solche Fragen. Antworten bietet das Internet zuhauf. Dort findet man ein breites Angebot an Artikeln, von denen behauptet wird, sie seien ressourcenschonend produziert worden, giftfrei, die natürlichen Kreisläufe unterstützend und womöglich auch noch fair gehandelt. Aber sie kommen oft von weither und allein der Energieaufwand beim Transport weckt Zweifel an der Nachhaltigkeit. Doch es gibt sie, die nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen aus der Region. Ein Netzwerk für Nachhaltigkeit ist beispielsweise "Slow Food". Von der Regionalleiterin Marina Behr stammen einige der folgenden Ratschläge für ein nachhaltiges Schenken.

