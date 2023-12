Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Mittelschwaben-Unterallgäu-Takt 2.0 soll ÖPNV auf neues Level heben

Plus Mutig, aber nicht übermütig sei das Modellprojekt. Womit das Konzept in Günzburg steht und fällt, und warum man bald keine Tickets mehr benötigen könnte.

Von einem „Quantensprung“, einem „Leuchtturmprojekt“ oder einem „Meilenstein“ für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) war die Rede: im Kreisausschuss des Landkreises Günzburg wurde das Modellprojekt „Mittelschwaben-Unterallgäu-Takt 2.0“, kurz „MUT 2.0“, vorgestellt. Durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität wurde es als eines von fünf besonders überzeugenden Konzepten ausgewählt und soll die Attraktivität und Fahrgastzahlen des ÖPNV im ländlichen Raum steigern. Die fünf Verbundpartner sind der Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM), die Landkreise Günzburg und Unterallgäu, die Stadt Memmingen und die Flexibus KG. Die Gesamtkosten belaufen sich für die Jahre 2024 bis 2026 auf rund 24,25 Millionen Euro, die Förderquote durch den Bund beträgt maximal 80 Prozent und damit rund 19,4 Millionen Euro. Der Landkreis Günzburg rechnet für die drei Jahre mit Gesamtausgaben in Höhe von 630.000 Euro.

Stephanie Lelanz von der Technischen Universität Dresden, die freiberuflich als Beraterin für den ÖPNV und digitale Mobilität arbeitet, präsentierte den Kreisräten Details des Konzeptes. Das Teilprojekt „MUTig innovativ“ stehe etwa für einen besonders einfachen Ticketkauf. Das System aus zonenbezogenen Tarifstufen sei im VVM derzeit sehr komplex und unübersichtlich, „was für die Bürgerinnen und Bürger ein Hemmnis darstellt, um den ÖPNV zu nutzen“. Künftig ist geplant, dass die Fahrgäste kein Ticket mehr erwerben müssen. Beim Einsteigen in den Bus können sie an einem sogenannten Validator mit ihrer Bankkarte einchecken. Das Gleiche gilt für den Ausstieg. Am Abend wird der Preis vom Konto des Fahrgastes abgebucht. Lelanz: „Bargeld ist nicht mehr erforderlich.“

