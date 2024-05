Motorsoftware, Chargepipes und mehr: Polizei kontrolliert Tuner

Vor allem BMW-Fahrer, die die Leistung ihrer Autos steigerten, müssen mit hohen Bußgeldern rechnen. Ein Vater eines Tuners beleidigt die Polizisten in Burgau.

Die Kontrollgruppe Poser und Tuner des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West hat am Mittwoch verstärkt Tuningkontrollen im Dienstbereich der Inspektion Burgau durchgeführt. Hierbei stellten die Beamten bei fünf Fahrzeugen technische Umbauten fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Ein BMW-Fahrer hatte eine Motorsoftware aufgespielt, welche die Leistung seines Fahrzeugs unzulässig erhöhte. Das berichten die Ermittler. Zudem waren am Pkw unzulässige Anbauteile angebracht. An einem anderen Fahrzeug war eine nicht abgenommene Rad-Reifenkombination in Verbindung mit einem nicht eingetragenen Fahrwerk verbaut. Bei einem hochmotorisierten BMW deckten die Polizisten eine Vielzahl an Verstößen auf, weshalb sie das Fahrzeug zur Beweissicherung sicherstellten. Im Einzelnen waren andere „Chargepipes“ verbaut, die Klappenauspuffanlage war manipuliert, in die Start-Stopp-Automatik wurde manuell eingegriffen und die angebrachten Distanzscheiben waren nicht eingetragen. Zudem wird von einer deutlichen Leistungssteigerung des BMWs ausgegangen. Der Vater des Betroffenen zeigte sich über die Maßnahmen der Polizeibeamten nicht erfreut, weshalb dieser die Beamten im Vorbeifahren an der Kontrollörtlichkeit beleidigte. Neben der Bußgeldanzeige gegen den Sohn leiten die Beamten nun auch ein Ermittlungsverfahren gegen dessen Vater aufgrund des Verdachts der Beleidigung ein. (AZ)