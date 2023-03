Naturschützer bereiten Klage gegen B16-Ortsumfahrung vor

Plus Aufgrund der massiven CO₂-Emissionen beim Ausbau der B16 wollen Klimaschützer klagen. Der Prozess könnte bundesweit wegweisend für Straßenbauprojekte sein.

Spätestens vor Gericht soll die geplante B16-Osttrasse gestoppt werden – wenn es nach dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BN), dem BUND Bayern und dem Bündnis Mensch und Natur (BuMeNa) geht. Vor einigen Wochen stellte der BN eine Studie zu den Berechnungen der Klimabelastungen durch den Bau der B16-Osttrasse vor. Die vom BuMeNa zum Teil mitfinanzierte Studie kommt unter anderem zum Ergebnis, dass nicht nur zu wenig an klimaschädlichen Emissionen einberechnet werden, sondern dass die gesamte CO₂-Berechnung nicht nachvollziehbar ist. Doch gerade eine akkurate Berechnung der Auswirkungen auch auf kommende Generationen wird im Bundesverfassungsgerichtsurteil vom April 2021 gefordert, argumentiert der BuMeNa. Das Bündnis unter Vorsitzendem Jürgen Langbauer bereitet bereits eine Spendensammelaktion für die Klage vor, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Durch die "ungerechtfertigte Schönrechnung" erhalte das Bauprojekt eine wesentlich zu positive Einstufung des Nutzen-Kosten-Faktors. Auf der anderen Seite: Die B16-Osttrasse wurde dem vordringlichen Bedarf im Bundesverkehrswegeplan zugeordnet. Die Umfahrung soll vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner endlich von Lärm und Abgasen entlasten. Könnte mit einer Klage das 100-Millionen-Projekt scheitern?

Für die Klage sollen Spenden gesammelt werden

Fragt man beim Staatlichen Bauamt Krumbach nach, klingt es nicht danach. "Wir befinden uns aktuell in der Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen. Hierzu werden alle Unterlagen auf den aktuellen Stand gebracht", teilt Tobias Rogg mit. Zu diesen Themen zählen etwa Verkehrsgutachten, Naturschutzbelange oder Entwässerung. Auch für das Rechtsverfahren erforderliche zusätzliche Unterlagen wie Grunderwerbspläne werden derzeit erstellt. "Wir sind in Abstimmung mit anderen Behörden und den betroffenen Kommunen. Die Einreichung der Planfeststellungsunterlagen ist für 2024 geplant", so Rogg. Wann mit dem Planfeststellungsbeschluss zu rechnen sei, hänge vom Aufwand des Rechtsverfahrens ab und könne im Vorfeld nicht abgeschätzt werden.

"Wir sind bemüht, die Planfeststellungsunterlagen so rechtssicher wie möglich aufzustellen und die jeweiligen Belange bereits im Vorgriff des Rechtsverfahrens zu berücksichtigen und in die Planungen mit einzubeziehen", so das Bauamt. "Falls es zu einer Klage kommt, bleibt das Urteil abzuwarten." Der Planfeststellungsbeschluss sei erst bestandskräftig, wenn die Klagefrist abgelaufen oder das abschließende Urteil im Verwaltungsrechtsstreit rechtskräftig sei.

In Dinkelsbühl wurde gegen die B25-Umfahrung geklagt

Das Planfeststellungsverfahren wird von der Regierung von Schwaben durchgeführt. Dabei werden auch die Anliegen der Kommunen vor Ort angehört. Wie wahrscheinlich es ist, dass ein solch großes Straßenbauprojekt gerichtlich gekippt werde, kann Rogg nicht beantworten. Tatsächlich ist das in Bayern in dieser Dimension noch nie vorgekommen. Langbauer und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter hoffen, dass die B16-Ortsumfahrung vielleicht das erste deutsche Verkehrsprojekt sein wird, bei dem das klappt.

Lesen Sie dazu auch

In einem anderen Fall, der B25-Ortsumgehung bei Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach, wurde der Planfeststellungsbeschluss vom BUND im Jahr 2019 beklagt. Die mündliche Verhandlung soll laut Angaben des Staatlichen Bauamts Ansbach Ende September 2023 erfolgen. Man plant jedoch mit einem Baubeginn im Jahr 2025. Ein ähnlicher Zeitplan könnte sich nach einer Klage auch im Fall der B16-Trasse ergeben. Ein Laie fragt sich vielleicht: Warum planen die Behörden einfach weiter, wenn absehbar ist, dass es zu einer juristischen Auseinandersetzung kommen wird?

Tobias Rogg weist darauf hin, dass die B16-Umfahrung Ichenhausen– Kötz im aktuellen Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen in der höchsten Dringlichkeit eingestuft ist. "Der Bedarfsplan ist Anlage zum Fernstraßenausbaugesetz. Daraus ergibt sich für den Freistaat Bayern der gesetzliche Auftrag, die Ortsumfahrung zu planen und auch umzusetzen."

Doch genau das stört die Gegenseite wie das BuMeNa: Es fordert von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) "ein Straßenbaumoratorium für Straßenneubauten, die Umwidmung von Geldern auf den ÖPNV, den wir in unserer Region Günzburg erst einmal aufbauen müssen, und einen Schwerpunkt auf Sanierung, Erhalt und Optimierung bereits vorhandener Infrastruktur".