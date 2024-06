OB Jauernig: "Sind die nächsten Stunden nur dabei, Menschenleben zu retten"

Günzburgs Oberbürgermeister bezeichnet die Hochwasserlage als brutal und richtet zwei Appelle an die Bevölkerung. Zwei Kindergärten stehen unter Wasser.

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist zutiefst besorgt. Am Sonntagvormittag sagt er in einem kurzen Statement zur Hochwassersituation: "Es ist brutal, wir haben eine Extremlage." Er sei am Sonntagmorgen bereits sechs Stunden lang mit der Einsatzleitung unterwegs gewesen. Die Einsatzkräfte seien mit Rettungsbooten unterwegs, in Offingen etwa, und in Wasserburg sogar mit dem Hubschrauber. "Es geht in den nächsten Stunden nur darum, Menschenleben zu retten", sagt Jauernig.

Mit zwei Appellen wendet sich der OB an die Bevölkerung. "Wenn die Einsatzkräfte vor der Tür stehen und Sie zu etwas auffordern, leisten Sie diesen bitte Folge." Wer sein Haus verlassen soll, müsse dies unbedingt tun. Menschen, die nicht betroffen sind, sollen außerdem zu Hause bleiben und die Einsatzkräfte nicht in ihrer Arbeit behindern. Jauernig ist überwältigt von der enormen Hilfsbereitschaft der Landkreisbevölkerung. "Wir spüren eine große Welle an Solidarität: Menschen, die Hilfe anbieten, Kaffee kochen für die Helfer."

Ungefähr 300 Feuerwehrleute plus zusätzliche Kräfte - sogar bis aus Oberfranken - sind im Einsatz. Jauernig schreibt auf Social Media: "Es sind für viele von uns leidvolle Stunden, ich bin mit meinen Gedanken bei allen Betroffenen. Der Schutz der Gesundheit steht für uns alle an oberster Stelle."

Krisenstab im Rathaus in Günzburg wegen Jahrhunderthochwasser

Um 14 Uhr sei im Rathaus ein großer Krisenstab geplant, in dem es darum gehe, wie die Infrastruktur in den nächsten Tagen und Wochen gewährleistet werden könne. "Wir müssen schauen, was wir mit den kleinen Kindern machen. Zwei Kindergärten stehen unter Wasser." Betroffen seien der Kindergarten in Denzingen und der Kindergarten an der Hagenweide. Auch das Klärwerk stehe unter Wasser, so der Oberbürgermeister weiter. Alle Amtsleiter seien aus dem Urlaub heraus berufen worden, um zu besprechen, wie die kommunale Infrastruktur aufrechterhalten werden könne.

