Polizei ermittelt nach Fahrerfluchten in Günzburg und Ichenhausen

Im Landkreis Günzburg haben innerhalb kurzer Zeit mehrere Unbekannte Unfälle verursacht, ohne sich anschließend um die Schäden zu kümmern. Wie es in einer aktuellen Mitteilung der Polizei heißt, fuhr am Donnerstag gegen 15.50 Uhr eine Frau mit ihrem Pkw in südöstliche Richtung auf der Jahnstraße in Günzburg und wechselte zum Linksabbiegen auf den linken Fahrstreifen. Ein unbekannter Zweiradfahrer befand sich zur selben Zeit auf der Geradeausspur und kollidierte mit dem rechten hinteren Kotflügel des Autos. Laut Polizeiangaben habe die Geschädigte erkennen können, dass sich bei dem Zweirad entweder um einen E-Scooter oder einen Motorroller gehandelt haben muss. Das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne dass der Fahrer seinen Pflichten nachkam. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

Bereits am Dienstag beschädigte ein Lastwagen beim Abbiegen in der Maria-Merian-Straße das Parkplatzschild eines Hotels. Der Anhänger des Lkw-Gespanns schwenkte während des Abbiegevorgangs aus und blieb am Schild hängen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Aufgrund einer Videoaufzeichnung ist das Kennzeichen des Lastwagens mit Anhänger der Polizei bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Identität des flüchtigen Lastwagenfahrers aufgenommen.

Autofahrer kracht gegen Gartenmauer in Ichenhausen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stieß ein bislang unbekannter Fahrer in der Riedener Straße in Ichenhausen gegen eine Gartenmauer und einen Zaun. Die Eigentümerin hörte in der Nacht einen lauten Knall. Am Morgen stellte sie fest, dass ihr Gartenzaun und ihre Steinmauer beschädigt waren. Eine Marmorplatte der Mauer wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Fahrzeug gegen die Zaunanlage gefahren ist und sich der Unfallverursacher anschließend entfernte, ohne den Vorfall zu melden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt.

In allen Fällen ermittelt die Polizei Günzburg nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen. (AZ)