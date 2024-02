Polizei erwischt zwei Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

In Günzburg und Ichenhausen waren zwei Männer im Straßenverkehr unterwegs, die zuvor Drogen konsumiert haben. Beide mussten sich einer Blutentnahme unterziehen.

Am Montag haben Polizeibeamte in Günzburg und Ichenhausen zwei Männer erwischt, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen haben.

In Günzburg hielten die Beamten gegen 13.30 Uhr einen 26-Jährigen auf einem E-Scooter an, da an dem Roller kein Versicherungsschild angebracht war. Der Mann konnte zwar einen Nachweis für die Versicherung erbringen, während der Kontrolle fielen den Polizisten allerdings drogentypische Auffälligkeiten bei dem 26-Jährigen auf. Er gab auf Nachfrage zu, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben und vor ein paar Tagen auch Kokain. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und stellten den E-Scooter sicher.

In Ichenhausen kontrollierten die Beamten am Nachmittag einen 44-jährigen Pkw-Fahrer, bei dem die Beamten ebenfalls drogentypische Auffälligkeiten feststellten. Da der Betroffene den freiwilligen Drogenvortest verweigerte, ordneten die Beamten auch hier eine Blutentnahme an. Je nachdem, welche Ergebnisse die Blutuntersuchungen liefern, müssen die beiden Männer jeweils mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. (AZ)

