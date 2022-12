Landkreis Günzburg

06:35 Uhr

Probleme an Kitas: Personalmangel, Burn-out, unattraktive Ausbildung

Plus In Günzburg fand ein Kitakongress statt. Die Liste der Probleme, die Max Deisenhofer und Ekin Deligöz hörten, ist lang. Was Verbesserungen bringen könnte.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Rund 40 Erzieherinnen und Erzieher waren der Einladung von Landtagsabgeordnetem Max Deisenhofer und Ekin Deligöz, Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, zum Kitakongress im Günzburger Forum am Hofgarten gefolgt. Ziel des Kitakongresses war, Stimmen und Stimmung zum Thema Kinderbetreuung im Landkreis bei denen zu erfragen, die als dort Arbeitende täglich mit den Problemen konfrontiert sind. Mit diesem Wissen ausgestattet wollen die beiden Grünen-Politiker – Deisenhofer in München und Deligöz in Berlin – die Kinderbetreuung in das Zentrum der Politik rücken. Die erste Wortmeldung betraf die Sorge um den Personalschlüssel, der hochgesetzt werden soll, was ein Unding sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen