Sauters 470.000-Euro-Spende an Bürgerstiftung im Kreis Günzburg: Es kann noch Monate dauern

Noch steht nicht fest, was mit den gespendeten 470.000 Euro geschieht.

Plus Warum noch nicht feststeht, was mit Alfred Sauters gespendeten 470.000 Euro geschieht, und wie es mit Manfred Krautkrämer in der Bürgerstiftung Landkreis Günzburg weitergeht.

Von Michael Lindner

Manfred Krautkrämer aus Ziemetshausen ist ein Gründungsmitglied der Bürgerstiftung Landkreis Günzburg. Seit 2017 steht er an der Spitze des achtköpfigen Stiftungsrats, die Wahl ist auf jeweils fünf Jahre beschränkt. Am 31. Dezember 2021 sollte diese (vorerst) enden, doch das tat sie nicht. Neu gewählt wurde noch nicht – aus gutem Grund, wie der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Heinrich Lindenmayr unserer Redaktion auf Nachfrage erklärt.

