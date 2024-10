Schmierereien im Landkreis Günzburg: Zeugen gesucht

Am vergangenen Dienstagabend zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr besprühten unbekannte Täter das Garagentor eines Anwesens in der Konzenberger Straße im Haldenwanger Ortsteil Hafenhofen mit lila Farbe. Dabei hinterließen die Täter kein Graffiti, sondern lediglich Farbsprüher.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde zudem eine Hausmauer und eine Garagentüre eines Anwesens in der Ortsstraße im Dürrlauinger Ortsteil Mönstetten mit roter Farbe besprüht. Auch hier sind keine erkennbaren Schriftzüge oder Graffiti vorhanden. Ob ein Tatzusammenhang zwischen beiden Vorfällen besteht, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Burgauer Polizei. Zeugen sollen sich an die Polizei unter der Nummer 08222/96900 wenden.

In Günzburg wurde ein Blitzeranhänger beschmiert

Ähnlich verhält es sich mit einer Schmiererei in Günzburg: Am Mittwoch beschmierten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 8 und 10 Uhr einen Blitzeranhänger in der Heidenheimer Straße mit Farbe. Der Anhänger wurde dadurch erheblich beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)