Schnee verursacht im Kreis Günzburg am Wochenende zahlreiche Unfälle

Autos kommen von der Straße ab, Bäume versperren die Fahrbahn, in Jettingen-Scheppach und Ebershausen fällt der Strom aus. Das passierte am Wochenende.

Jetzt ist es da, das Winterwunderland. Fast überall liegt der Schnee zentimeterhoch. Was schön aussieht, kann aber auch schnell gefährlich werden. Und zwar besonders im Verkehr. Die Räumungsfahrzeuge hatten vor allem Freitag und Samstag alle Schippen voll zu tun, die Straßen einigermaßen sicher für Verkehrsteilnehmer zu machen. Trotz aller Mühen verhinderte das nicht überall, dass Unfälle aufgrund von Glätte passierten.

Bei dem anhaltendem Schneefall am Freitagabend etwa geriet ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf der A8 bei Jettingen-Scheppach ins Schleudern. Bei einem Überholversuch konnte er sein Fahrzeug nicht mehr kontrollieren und schleuderte gegen die Betongleitwand. Laut Polizei habe er seine Geschwindigkeit nicht an die schneebedeckte Straße angepasst. Sein Fahrzeug drehte sich um 180 Grad und prallte anschließend rückwärts gegen ein Anhängergespann. Daraufhin kollidierte sein Wagen mit der Schutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt, den Sachschaden schätzen die Beamten allerdings auf etwa 14.000 Euro. Auf den 29-Jährigen kommt ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ein 31-Jähriger in einem Kleintransporter hatte ebenfalls Pech auf der A8, bei Burgau geriet er ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Die Folge: Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro, wie die Polizei schreibt.

Im Kreis Günzburg kommen mehrere Autos von der Straße ab

Doch nicht nur auf der Autobahn wird es bei starkem Schneefall gefährlich. Am Freitagmorgen kam eine 51-Jährige mit ihrem Wagen auf der Landstraße zwischen Gundremmingen und Lauingen von der Fahrbahn ab. Laut Polizei war sie zu schnell unterwegs, kam dann in einem Gebüsch zum Stehen und wurde nicht verletzt. Ihr Honda war noch fahrbereit, musste aber vom Abschleppdienst wieder auf die Straße gezogen werden. Ähnlich ging es am Nachmittag einer 19-jährigen Fahrerin zwischen Limbach und Harthausen, wie auch einer 20-Jährigen zwischen Glöttwang und Roßhaupten. Und zwischen Scheppach und Burgau verließ ein 22-Jähriger mit seinem BMW ungewollt die Straße. Alle drei wurden nicht verletzt, ihre Autos bekamen allerdings leichte Blessuren ab. Zudem gab es am Samstag mehrere Kollisionen mit Räumungsfahrzeugen, die gingen aber glimpflich aus.

Glätte ist aber nicht das einzige Problem auf der Straße. Die Last des schweren, nassen Schnees ließ auch Bäume umstürzen, sodass die Feuerwehren mehrfach ausrücken mussten, um die Straßen davon zu befreien. Mitten in der Nacht auf Samstag war ein 21-Jähriger von Offingen Richtung Gundelfingen unterwegs. Im Waldabschnitt kurz nach der Donaubrücke lag ein Baum laut Polizei quer über der Straße. Das überraschende Hindernis wurde dem Fahrer zum Verhängnis, er konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte dagegen. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt, den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Die Feuerwehr Offingen machte die Straße daraufhin wieder frei.

Blechschaden in Thannhausen, Stromausfall in Jettingen-Scheppach und Ebershausen

Im südlichen Landkreis kam es auch zu mehreren Unfällen aufgrund des starken Schneefalls. Am späten Freitagabend entstand etwa in Thannhausen ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Eine 23-Jährige war mit ihrem Auto auf der Augsburger Straße stadtauswärts unterwegs. Laut Polizei fuhr sie nicht mit angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Straße. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, wonach er gegen eine Hausecke krachte. Durch den Aufprall wurde die Steinplattenverkleidung des Hauses herausgerissen. Das Fahrzeug der 23-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Am Samstag gegen 16.20 Uhr räumte ein 36-jähriger Schneepflugfahrer die „Busstraße“ am Bahnhof in Krumbach im Bereich der Ulmer Straße. Als er zurücksetzte, fuhr ein Auto vorbei, und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die Fahrertüre des Pkw erheblich beschädigt – das Anbaugerät am Schneepflug blieb heil. Der Autofahrer war auf der „Busstraße“ widerrechtlich unterwegs, da diese für den allgemeinen Verkehr gesperrt ist. Nach kurzem Gespräch der Fahrzeugführer setzte sich der Geschädigte in sein Fahrzeug und verließ die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Kleinwagen oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden.

Auch die Stromversorgung in der Region war durch den Schnee beeinträchtigt. So teilt die LEW Verteilnetz mit, dass im Landkreis Günzburg lokale Stromausfälle in Jettingen-Scheppach und Ebershausen zu verzeichnen gewesen seien. Das betraf am Freitagabend auch das Tanzlokal Keller im Ebershauser Ortsteil Seifertshofen. Dort sollte ein Tanzworkshop stattfinden, Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zum Teil von weit her. Ab etwa 19.30 Uhr habe man keinen Strom mehr gehabt und habe die Veranstaltung absagen müssen. Die Tanzbegeisterten seien sehr enttäuscht gewesen, hieß es aus dem Tanzlokal. Nach gut eineinhalb Stunden sei der Strom wieder da gewesen.