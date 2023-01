Silvesternacht im Kreis Günzburg: Schlägereien, Brände und ein Verletzter

Die Zahl der Einsätze in der Silvesternacht pendelte sich im Kreis Günzburg auf dem Niveau der Vor-Corona-Jahre ein. Welche Einsätze es in der Silvesternacht gab.

Das Einsatzgeschehen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sei laut Polizeiangaben in der Silvesternacht vergleichbar mit einem gewöhnlichen Wochenende gewesen. Insgesamt verlief die Silvesternacht demnach ohne größere Einsätze.

Trotzdem mussten Beamte der Polizeiinspektion Burgau in der Silvesternacht gleich zweimal nach Offingen ausrücken. Während der Feierlichkeiten zum Jahreswechsel wurde ein 34 Jahre alter Mann beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern verletzt. Wie die Polizei mitteilte, zündete er einen Böller an und wollte diesen gerade wegwerfen, als er in seiner Hand explodierte. Der Mann wurde durch Splitter am Auge verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus Günzburg.

Streiereien und Handgreiflichkeiten in der Silvesternacht

Kurz darauf mussten die Beamten einen lautstarken Streit zwischen einem Pärchen schlichten. Eine junge Frau wollte zusammen mit ihrem Partner und einem weiteren Paar gemeinsam Silvester feiern, als ihr Freund vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung einen zunächst verbalen Streit anfing. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Streithahn offensichtlich dermaßen handgreiflich, dass er ihr mit dem Fuß in den Bauch trat. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Die Beamten konnten den Aggressor trotz etlicher Versuche nicht beruhigen, sodass dieser den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle der Polizei Burgau verbringen musste. Auf ihn wartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Kurz vor 24 Uhr kam es in der Johann- Ernst-Eberlin-Straße in Jettingen-Scheppach zu einem weiteren Streit, der mit einer Schlägerei zwischen drei jungen Männern endete. Den genauen Hergang der Auseinandersetzung konnten die Beamten der Polizeiinspektion Burgau bislang noch nicht gänzlich aufklären. Fest stehe jedoch laut Polizeiangaben, dass einer der Beteiligten seinem Kontrahenten eine Glasflasche so stark auf den Kopf schlug, dass diese dabei zerbrach. Der Geschlagene erlitt eine Kopfplatzwunde und musste durch den Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden, wo die Wunde genäht wurde. Mögliche Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222-9690-0 zu melden.

Briefkasten in Burgau mit Böller gesprengt

Eine Viertelstunde vor dem Jahreswechsel zündete ein bislang unbekannter Täter mehrere Böller im Eingangsbereich des Burgauer Freibades. Wie die Polizei mitteilte, wurde auch ein Böller in den Briefkasten gesteckt, wobei dieser durch die Explosion weggesprengt wurde. Zudem wurde eine Beleuchtung sowie ein Türöffner beschädigt. Die Explosionen der Feuerwerkskörper waren so stark, dass dadurch die Alarmanlage ausgelöst wurde. An den Einrichtungen kam es zu einem nicht unerheblichen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/9690-0 zu melden.

Gegen 23 Uhr kam es in Röfingen in der Flurstraße zum Brand einer Gartenhecke. Dieser wurde durch eine Silvesterrakete ausgelöst, welche nicht steil in den Himmel aufstieg, sondern in die Thujahecke flog. Wie die Polizei mitteilte, geriet bei der anschließenden Explosion des Leuchtsatzes die Hecke auf einer Länge von rund 15 Metern in Brand, welcher durch die Feuerwehren Röfingen und Roßhaupten gelöscht wurde. Es kam zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Bereits am Silvesterabend wurde der Günzburger Polizei der Hinweis gegeben, dass zwei männliche Personen vor einem Café am Stadtberg mit einer Schreckschusswaffe schießen würden. Vor Ort trafen die Beamten einen der Tatverdächtigen, einen 29-jährigen Mann, an. Im Fahrzeug des Mannes lag die Schreckschusswaffe sichtbar auf dem Beifahrersitz. Da der 29-Jährige keinen kleinen Waffenschein vorweisen konnte, stellten die Polizisten die Waffe sicher. Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (AZ)