So erinnert sich ein Berliner Künstler an das AKW Gundremmingen

Plus Christoph Böhm arbeitet als Künstler und Galerist in Berlin. Aufgewachsen ist er im Schatten der Gundremminger Kühltürme. Über schrullige Wissenschaftler und entwurzelte Bauern.

63 Jahre ist Christoph Böhm inzwischen alt. In Dillingen ist er aufgewachsen, in Lauingen besuchte er das Gymnasium. Allgegenwärtig war für ihn stets das Atomkraftwerk Gundremmingen. Seine Überlegungen und Erinnerungen zum "Abschied":