Landkreis Günzburg

Das raten Experten: So wird das Fahrrad wieder fit für den Frühling

Besuch beim Fahrradladen Glaß in Burgau. Robert Lindner erklärt, welche Reparaturen häufig nötig sind und gibt Tipps, was man selber machen kann.

Plus Die meisten wissen, wie wichtig die Autopflege ist. Anders ist es beim Fahrrad. Radexperten aus dem Landkreis Günzburg geben Tipps für Wartung und Reparatur.

Von Elly Ventroni

Die Tage werden länger und die Sonne zeigt sich bereits öfter. Für viele bedeutet das, dass sie sich nach dem Winter wieder auf das Fahrrad schwingen. Bei der ersten Fahrt kommt es dann nicht selten vor, dass es quietscht und knattert. Doch wie wird das Fahrrad wieder fit für den Frühling? Wir haben mit Fahrradexperten aus dem Landkreis gesprochen, die uns ihre Tricks und Kniffe verraten haben.

Uwe Schmidt, Inhaber des Fahrradladens Uwes Radlschuppen in Krumbach, merkt die erste Frühlingseuphorie, wenn Ende Februar der erste große Kundenschwung kommt. Er berichtet, dass in seinem Geschäft die Wartezeit höchstens eine Woche beträgt, jedoch bei anderen und vor allem größeren Fahrradhändlern mit Wartezeiten von bis zu drei Monaten gerechnet werden muss. "Wenn das Wetter gut ist, kommen alle auf einmal", erzählt auch Silas Braun vom Fahrradgeschäft Velo Kalcher in Günzburg.

Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

