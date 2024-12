Sozialstation verabschiedet Geschäftsführer Riederle

Die Jahresabschlussfeier der Ökumenischen Sozialstation im Landkreis Günzburg stand dieses Jahr unter einem besonderen Stern, geprägt von besonderen Ehrungen und bewegenden Abschieden. Auch für Geschäftsführer Stefan Riederle war es nun an der Zeit, Abschied zu nehmen.

Nach 25 Jahren bei der Sozialstation Günzburg, davon 24 Jahre als Geschäftsführer, wurde Riederle in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Mit großem Applaus und stehenden Ovationen dankten die Anwesenden ihm für sein jahrzehntelanges Engagement, das die Sozialstation geprägt und sie zu einer angesehenen Einrichtung gemacht hat. Unter seiner Leitung hat sich die Ökumenische Sozialstation zu einer wichtigen Anlaufstelle für Pflege und Betreuung im Landkreis Günzburg entwickelt. In seiner Abschiedsrede bedankte sich Riederle bei allen Mitarbeitenden für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen in den vergangenen Jahren.

Stefan Riederle verabschiedet sich nach 25 Jahren bei der Sozialstation

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagte Riederle. „Die Arbeit hier war für mich mehr als ein Beruf – sie war eine Berufung. Ich konnte mich entfalten und hier mein berufliches Glück finden“, äußerte Riederle sichtlich bewegt. Zum Abschluss überreichte er seinem Nachfolger Ara Gharakhanian den Staffelstab und wünschte ihm alles Gute und viel Erfolg.

Einen weiteren Höhepunkt des Abends stellten die Ehrungen für langjährige Mitarbeitende dar. Für ihre Betriebszugehörigkeit von zehn Jahren wurde Helga Hofmann, Marie-Luise Jaenicke, Manuela Reitenauer und Gerlinde Reitmaier-Gaa, für 15 Jahre Martina Henle und Elsbeth Kopp und für 25 Jahre wurden Karin Beck und Michaela Bergmüller ausgezeichnet. „Ihr Engagement und Ihre Treue sind das Fundament unseres Erfolges“, betonte Geschäftsführer Stefan Riederle in seiner Ansprache. „Sie leisten einen unschätzbaren Beitrag für die Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind.“

Ehrungen für langjährige Mitarbeiter

Neben den Jubiläen wurden auch Mitarbeitende geehrt, die in diesem Jahr erfolgreich Ausbildungen oder Weiterbildungen abgeschlossen haben. Zudem verabschiedete die Sozialstation an diesem Abend Gabriele Pfünder nach 35 Jahren, Jakob Illinger nach sieben Jahren und Reinhard Schauerte nach zehn Jahren in den Ruhestand. Die Geschäftsführer Stefan Riederle und Ara Gharakhanian bedankte sich bei den scheidenden Kolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz und wünschten ihnen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.



In der Ansprache von Ulrich Pilhofer, Vorsitzender des Aufsichtsrates, wurde deutlich, wie wichtig Zusammenhalt und Dankbarkeit in einem fordernden Arbeitsumfeld wie der Pflege sind: „Sie alle tragen dazu bei, dass christliche Nächstenliebe in unserer Gesellschaft sichtbar wird.“ (AZ)