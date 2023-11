Landkreis Günzburg

vor 2 Min.

Stimmung in der Wirtschaft im Landkreis Günzburg ist auf Talfahrt

Plus Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen stellen für Firmen im Landkreis Günzburg das größte Risiko in der Entwicklung dar. Die IHK fordert ein Reformpaket.

Von Sophia Huber

Der Landkreis Günzburg rühmt sich gern damit, die niedrigste Arbeitslosenquote in ganz Bayerisch-Schwaben zu haben. Doch im Schatten der 2,1 Prozent und somit Fast-Vollbeschäftigung braut sich in den Unternehmen in der Region etwas zusammen. Die Kurzarbeit steigt wieder an, das Baugewerbe ist durch die Zinsentwicklung völlig zum Erliegen gekommen, es herrscht ein Mangel an Arbeits- und Fachkräften und Investitionen sind kaum noch vorhanden. Das berichten unter anderem die Vertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK) aus dem Kreis Günzburg beim halbjährlichen Konjunkturgespräch. Sorgen bereiten Hermann Hutter, IHK-Regionalvorsitzender, vor allem die immer weiter ausufernden bürokratischen Anforderungen.

Dreimal im Jahr befragt die IHK knapp 800 Unternehmen aus Schwaben zu ihrer gegenwärtigen Geschäftslage sowie deren Erwartungen an die nähere Zukunft. Nicht nur bei den Betrieben aus verschiedenen Branchen im Kreis Günzburg ist der Blick in die Zukunft pessimistisch. Laut IHK Schwaben verliert die Region an wirtschaftlicher Substanz. Das zeigt sich etwa an den Antworten zu den Investitionsabsichten der regionalen Firmen. Wenn hierzulande doch investiert wird, dann in Ersatzbeschaffungen (61 Prozent), in Rationalisierung (40 Prozent) oder in den Umweltschutz (34 Prozent). Letzteres auch, weil es so gefordert werde, meint Regionalgeschäftsführer Oliver Stipar. Nur 21 Prozent gaben an, in Produktinnovation zu investieren.

