Straßenbau bei Wettenhausen für rund drei Millionen Euro

Die Kreisstraße GZ 17 zwischen Deubach und Wettenhausen wird ausgebaut. Die Bauarbeiten werden bis Ende des Jahres andauern. Was das für die Anwohner bedeutet.

Bereits im Frühjahr wurden Bäume entlang der Strecke gerodet, nun begannen die Arbeiten für den Straßenbau. Inzwischen fand der offizielle Spatenstich mit Landrat Hans Reichhart, Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel, Kammeltals Bürgermeister Thorsten Wick sowie Vertretern der Baufirmen und des Staatlichen Bauamts Krumbach statt.

Die Bauarbeiten an der 2,1 Kilometer langen Strecke werden voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern. Für eine bessere Befahrbarkeit des Verkehrsweges wird der Straßenverlauf angepasst, deshalb muss die Straße in diesem Zeitraum voll gesperrt werden. Die geplanten Baukosten betragen circa 2,9 Millionen Euro. Der Landkreis Günzburg rechnet mit einer Förderung des Freistaats Bayern in Höhe von etwa 1,4 Millionen Euro.

Die Kreisstraße bei Wettenhausen wird ausgebaut

Das ist geplant: Zunächst werden beidseitig der Straße die Schutzeinrichtungen abgebaut, die Bankette entfernt und direkt anschließend der Asphaltaufbau der bestehenden Straße abgefräst und zurückgebaut. Anschließend folgen Kanalarbeiten im Bereich des Ortsausgangs von Wettenhausen sowie entlang der Kreisstraße. Danach ist die Erneuerung der Deckschicht in Wettenhausen bis zum Einmündungsbereich der Kreisstraße GZ 15 vorgesehen. Im Rahmen der Änderungen am Straßenverlauf wird auch ein Teil einer ehemaligen Deponie zurückgebaut. Eine Spezialbaufirma kümmert sich daher zeitgleich zum Straßenbau um den fachgerechten Ausbau von Altlasten.

Die Umleitung erfolgt wie ausgeschildert südlich über die sanierte Staatsstraße St 2023 Ettenbeuren-Ichenhausen. Für Anwohner im westlichen Bereich von Wettenhausen bleiben zunächst Zufahrtsmöglichkeiten erhalten. In der Zeit, in der die neue Fahrbahndecke eingebaut wird, kann es tageweise zu Einschränkungen kommen. Darüber werden die Anwohner gesondert informiert. (AZ)

