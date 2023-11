Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Tag der Ausbildung: Hinter den Kulissen und ganz vorn mit dabei

Plus Der zweite Tag der Ausbildung brachte Schülerinnen und Schüler des Landkreises Günzburg verschiedenen Berufen näher. Einige schmieden bereits Zukunftspläne.

Von Nadine Ballweg

Eine ungefähre Vorstellung von ihrer Zukunft hat Sarah schon: Die 15-Jährige möchte später unbedingt mit Menschen arbeiten. Derzeit besucht sie noch die neunte Klasse der Hans-Maier-Realschule in Ichenhausen, aber vergangenen Mittwoch saß sie nicht im Klassenzimmer: Eigentlich hatte sie sogar schulfrei. Doch stattdessen nutzte sie die Möglichkeit beim "Tag der Ausbildung", ihren Berufswunsch noch näher zu bestimmen. In welche Richtung es nach dem Abschluss gehen soll, da sei sie sich schon sicher. Auf einer Tour zu verschiedenen Ausbildungsbetrieben im Landkreis wollte sie nun herausfinden, "was genau" sie machen möchte und "wo genau" es hingehen könnte. Der 22. November, an dem die Busse insgesamt 83 Ausbildungsbetriebe auf 31 Routen anfuhren, sollte ihr genau das ermöglichen.

In der Fachklinik Ichenhausen, eine von drei Stationen der Tour "Gesundheit + Pflege", traf Sarah mit ihrer Gruppe auf Stefanie Keppler und Claudia Queitsch. Sie sind dort verantwortliche Praxisanleiterinnen. Die beiden öffneten gerne die Tür für die Schülerinnen, die sich für Pflegeberufe interessieren. "Man stellt sich die Arbeitsbereiche in der Pflege oft ganz anders vor", erklärte Queitsch. Für Keppler bestehe die Chance des Tags der Ausbildung neben den vielfältigen Einblicken in die Ausbildungsberufe auch darin, Hemmschwellen zu reduzieren, sodass sich die Fachkräfte der Zukunft nach dem persönlichen Kontakt "eher trauen, eine Bewerbung an uns zu schicken". Der Tag funktioniere demnach wie "eine Brücke, direkt ins Unternehmen".

