Unfälle in Günzburg und Leipheim mit zwei verletzten Personen

Eine Radfahrerin hat sich in Günzburg bei einem Sturz so schwer am Oberschenkel verletzt, dass sie in ein Krankenhaus musste. Bei einem weiteren Unfall wurde eine 17-Jährige verletzt.

Schmerzhaft endete die Radfahrt einer 58-jährigen Günzburgerin. In den Morgenstunden des gestrigen Donnerstages fuhr die Frau in der Hockergasse. In einer Kurve kam sie nach Polizeiangaben aufgrund der Fahrbahnnässe zu Sturz und verletzte sich dabei am Oberschenkel. Die Radfahrerin musste mit dem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

17-Jährige verursacht Unfall und muss medizinisch versorgt werden

Die Fahrt einer 17-jährigen Fahrerin eines Leicht-Pkw endete ebenfalls mit der Aufnahme in ein Krankenhaus. Wie die Polizeiinspektion Günzburg mitteilte, bog die junge Frau am Donnerstagabend in Leipheim an der Einfahrt des Krautgartenweges in die Kreisstraße GZ4 und missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden Kleintransporters. Dessen 37-jähriger Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte allerdings eine Kollision nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die junge Unfallverursacherin klagte im Anschluss über Kopfschmerzen und wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. (AZ)