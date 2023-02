Unfall an Bahnstrecke Günzburg-Mindelheim: Ermittlung gegen Autofahrerin

Am Bahnübergang Kleinkötz sind am Donnerstagmittag ein Zug und ein Auto zusammengestoßen. Eine Frau wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 100.000 Euro.

An der Bahnstrecke Günzburg-Mindelheim ist am Donnerstagmittag ein Unfall passiert. Eine 86-jährige Autofahrerin war auf der B16 unterwegs und übersah laut Polizeibericht am unbeschrankten Bahnübergang in Kleinkötz den herannahenden Regionalzug, der nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Beamten mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 km/h unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Zug und dem Pkw. Die Fahrerin wurde laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. In dem Regionalzug befanden sich zum Unfallzeitpunkt 14 Personen. Stand Donnerstagnachmittag wurden auch die Fahrgäste und das Personal nicht verletzt.

Bahnstrecke Richtung Krumbach war für zwei Stunden gesperrt

Bei einer ersten Befragung hatte die Autofahrerin angegeben, dass sie durch die Sonne geblendet wurde. Laut Erkenntnissen der Polizei habe der Lokführer rechtzeitig vor dem Erreichen des Bahnüberganges das für solche Bahnübergänge vorgeschriebene akustische Signal als Warnton gegeben. Trotzdem kam es zum Unfall.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die betroffene Bahnstrecke war für rund zwei Stunden gesperrt und wurde gegen 15 Uhr durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn freigegeben. Anschließend konnte der Regionalzug, bei dem eine Erstreparatur vor Ort durchgeführt werden musste, mit den Fahrgästen weiterfahren. An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Groß- und Kleinkötz eingesetzt, ebenso Kräfte des Rettungsdienstes und ein Notarzt. Seitens der Polizei waren Streifenbesatzungen der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Günzburg im Einsatz. Gegen die Pkw-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet, so die Polizei. (AZ, sohu)

Lesen Sie dazu auch