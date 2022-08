Unfall bei Günzburg: A8 Richtung Stuttgart war mehrere Stunden gesperrt

Unfallursache? Wenn schon bei jedem

Radunfall darauf hingewiesen wird, ob der Radler Helm trug oder nicht (unabhängig von seiner Schuld am Unfall), wäre ein Hinweis auf z.B. überhöhte Geschwindigkeit, zu wenig Abstand etc hier doch auch ganz nett. Wer auf der Strecke einen Unfall verursacht hat sich mit ziemlicher Sicherheit nicht an die stvo gehalten. Am Ende zahlen das alle mit ihren Versicherungsbeiträgen, ihren Steuern für die Polizei Einsätze, ihren Kassenbeiträgen für die Behandlung verletzter, oder auch nur ihrer Zeit, die sie im

Stau stehen.

Auch die, die sich an die Regeln halten

