Wenig Bruterfolge für Kiebitze im Donaumoos bei Leipheim

Plus Der Dürresommer hat auch den Kiebitzen im Schwäbischen Donaumoos das Leben schwer gemacht. Was einigen Brutpaaren und ihrem Nachwuchs geholfen hat.

Der Sommer 2022 hat mehrere Rekorde gebrochen. Es war deutlich zu warm und vor allem zu trocken. Durch die heißen Sonnenstunden und fehlenden Niederschläge sind die Wasserstände auch im Donaumoos bei Leipheim teilweise sehr stark gesunken.