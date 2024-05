Wettbewerb: Diese Maibäume sind die schönsten im Kreis Günzburg

Mit 2152 Stimmen hat der Maibaum der Freiwilligen Feuerwehr Scheppach bei unserem Voting gewonnen. Auch zwei weitere dürfen sich über Freibier der Radbrauerei freuen.

Es gehört schon viel Geschick dazu, ein Feuerwehrfahrzeug mit allen Details in eine Baumrinde zu schnitzen: Der Maibaum, den die Scheppacher Feuerwehr traditionell gestaltet und aufgestellt hat, gehört wahrlich zu den aufwendigsten im Landkreis. Seit Montag steht auch fest, dass es laut unseren Leserinnen und Lesern der schönste Maibaum im Landkreis ist. Bei unserem Online-Wettbewerb standen 26 Bäume zur Wahl, es sind insgesamt 7575 Stimmen abgegeben worden: 2152 und damit 28 Prozent aller Abstimmungen gingen an den Baum der Freiwilligen Feuerwehr Scheppach. Lukas Schuler hat die Fotos für den Wettbewerb eingereicht und seinen Verein somit ins Rennen geschickt: "Wir haben das Voting mitverfolgt und uns natürlich sehr gefreut, dass wir gewonnen haben", sagt er.

So viel Arbeit steckt hinter dem Gewinner-Maibaum aus Scheppach

Einen ganzen Monat lang haben die Freiwilligen, auch die Jugendgruppen waren dabei, an der Fichte gearbeitet. Bewundern kann man das Werk direkt an der Hauptstraße in der Nähe des Feuerwehrhauses (Kreuzung Hauptstraße/Kuenstraße). Der Verein hat mit diesem Ergebnis die 50 Liter Freibier der Günzburger Radbrauerei gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Der schönste Baum im Landkreis steht direkt an der Hauptstraße in der Nähe des Feuerwehrhauses Scheppach. Die freiwillige Feuerwehr hat den Baum geschnitzt und traditionell aufgestellt. Foto: Lukas Schuler

Doch auch der Süden des Landkreises geht nicht leer aus. Platz zwei beim Voting geht an die Freiwillige Feuerwehr Ziemetshausen, die heuer zum 48. Mal einen Maibaum gestellt hat, den man vor der Kirche am Marktplatz in Ziemetshausen anschauen kann. Besonders erwähnenswert sind die Schnitzereien, die dem Baum seinen einzigartigen Charakter geben. Zu 1613 Stimmen gratulieren wir dem Verein mit dem Aufstellungsleiter Michael Fendt.

Vor der Kirche am Marktplatz in Ziemetshausen hat die Freiwillige Feuerwehr heuer zum 48. Mal den Baum gestellt. Besonders erwähnenswert sind die Schnitzereien am Maibaum. Foto: Freiwillige Feuerwehr Ziemetshausen

Kein "Feuerwehr-Baum" ist auf dem dritten Platz gelandet, sondern der Baum des Gammler-Clubs Ebershausen. Professionell geschnitzt und aufgestellt wurde er auf dem Dorfplatz in Ebershausen. Für die 839 Stimmen und den dritten Platz gibt es 20 Liter Bier für den Verein.

Dieser Baum wurde vom Gammler-Club Ebershausen geschnitzt und aufgestellt, er Baum steht auf dem Dorfplatz in Ebershausen. Foto: Fabian Muck

Wir bedanken uns bei allen, die ihre wunderschönen Maibäume eingeschickt und zahlreich abgestimmt haben!