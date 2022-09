Landkreis Günzburg

Wie wird der Corona-Winter im Landkreis? Ein Besuch im Impfzentrum

Im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Firma Peri in Günzburg ist die zentrale Impfstelle für den nördlichen Landkreis. An einem Wochentag im September ist dort kaum etwas los.

Plus Das Personal im Günzburger Impfzentrum ist gegenüber den Impflingen in der Überzahl. Mit den angepassten Impfstoffen, die schon bald verfügbar sind, könnte sich das ändern.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Das Ehepaar Brellochs aus Ziemetshausen ist allein auf weiter Flur. Genauer gesagt sitzen die 64-Jährige und ihr Mann allein im Wartebereich des Impfzentrums in Günzburg. Sie haben sich ein paar Minuten zuvor die vierte Corona-Schutzimpfung verabreichen lassen und bisher keine Impfreaktion bekommen. Die wird in den kommenden 15 Minuten auch nicht auftreten. Dass sie eine zweite Auffrischungsspritze wollen, war ihnen schnell klar. Damit sind sie bisher in der Minderheit. An diesem Nachmittag erscheint keiner mehr im Impfzentrum im ehemaligen Peri-Gebäude an der B16. Ein paar Minuten vor dem Paar war noch ein junger Mann da, ebenfalls für den zweiten Booster. Die einzigen Besucherinnen und Besucher an diesem Tag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

