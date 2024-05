Wohin in den Pfingstferien? Das ist alles im Landkreis Günzburg geboten

Afrika-Festival, Streetfood, Museumstag und Pfingstfest: In den Ferien kann man im Landkreis Günzburg eine ganze Menge unternehmen und erleben.

Auf die Eröffnung des Peppa-Pig-Parks in Günzburg an Pfingsten haben sicher schon viele Fans des Zeichentrick-Schweinchens sehnlichst gewartet. Aber im Landkreis Günzburg ist in den Pfingstferien natürlich noch viel mehr geboten. Diese Termine stehen in den kommenden beiden Wochen an: