Mehrere Fahrerfluchten am Wochenende: Polizei sucht Zeugen

Vom Parkrempler bis zum Zusammenstoß mit Verletzten: Quer durch den Landkreis Günzburg haben sich am vergangenen Wochenende Unfallfluchten ereignet. In allen Fällen bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden.

In Jettingen-Scheppach hatte eine Autofahrerin ihren roten Hyundai I20 am Freitag gegen 10.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Messerschmittstraße abgestellt. Als sie eine Viertelstunde später zurückkam, entdeckte sie einen frischen Unfallschaden an der Türe und weißen Lackabrieb. Die Polizei geht von einem Schaden von rund 500 Euro aus. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Burgau unter Telefon 08222/9690-0 in Verbindung zu setzen.

Auf der Rastanlage Leipheim wollte ein 52-jähriger Sattelzugfahrer seine tägliche Ruhezeit verbringen. Doch die wurde in der Nacht auf Samstag unterbrochen: Der Fahrer eines anderen Sattelzuges war beim Versuch, neben ihm einzuparken, an seinem Anhänger hängen geblieben und hatte einen Schaden verursacht, der vermutlich bei gut 1000 Euro liegt. Der Lkw, der nach dem Unfall davonfuhr, soll eine weiße Plane haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Günzburg unter der 08221/919-311 zu melden.

Einen frischen Unfallschaden auf der linken Fahrzeugseite ihres geparkten grauen Dacia hat eine Autofahrerin am Freitag entdeckt. Der Wagen stand zwischen 7.45 und 12.37 Uhr auf einem Parkplatz in der Kurzen Gasse in Großkötz. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei Günzburg unter Telefon 08221/9190 melden.

Hoher Sachschaden entstand bei einem Fall von Unfallflucht am Samstag in Burgau: Zwischen 15.30 und 16 Uhr hat auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ulmer Straße eine unbekannte Person den Audi RS 3 einer 28-Jährigen au der rechten Seite angefahren. Das Auto hat eine Sonderlackierung, auch deswegen ist der Schaden mit etwa 10.000 Euro sehr hoch. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Burgau in Verbindung zu setzen.

In Muttershofen kam es am Samstag zwischen 19.30 und 21.30 Uhr zu einem Unfall mit Fahrerflucht auf einem Parkplatz im Bereich der Bauhofer Straße 2. An einem geparkten Auto entstand hier Sachschaden von etwa 2500 Euro. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter 08282/905-0 zu melden.

Auch in diesem Fall sucht die Polizei Krumbach Zeugen: Bei diesem Unfall am Samstagabend auf der B16 Höhe Nordstraße wurde eine 38 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt. Gegen 23.35 Uhr war die Frau mit ihrem Auto auf der B16 von Günzburg in Richtung Krumbach gefahren, als ein Unbekannter aus der Nordstraße auf die B16 einfuhr. Die beiden Autos stießen zusammen, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß und ließ sein Auto zurück. Bislang konnte der Täter nicht gefasst werden.