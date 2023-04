Landkreis

18:00 Uhr

Von Auferstehung bis zu Zusammenhalt: Ein Oster-ABC

Plus Das Osterfest wird unter Christen als höchstes Fest im Kirchenjahr begangen. Geistliche sagen, welche Begriffe sie von A bis Z mit Ostern verbinden.

Von Claudia Jahn

"Ich bin der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega" – dieser Satz aus der Offenbarung (22,13) ist einer der zentralen Punkte des christlichen Glaubens. Der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets symbolisieren das Allumfassende der göttlichen Heilsbotschaft. Gott ist immer da. Bereits vor der Geburt begleitet er die Menschen und wird auch da sein, wenn das irdische Leben sein Ende findet. Für Christen ist dies die Kernaussage für das Vertrauen in Gottes Wirken, das allgegenwärtig im Leben ist, einen Halt in Bedrängnis und Not gibt und Mut macht, allen Herausforderungen mit Zuversicht zu begegnen. "Was verbinden Sie persönlich mit den einzelnen Buchstaben unseres Alphabets" – das haben wir drei Theologen gefragt, die in der Verkündigung des Glaubens ihre Berufung fanden.

Alexander Bauer ist vielen Günzburgern seit der Jahrtausendwende als Pfarrer der Evangelischen Gemeinde bekannt. Frank Geilich ist Pfarrer in Ichenhausen und leitet seit 2021 die Pfarreiengemeinschaft. Rupert Scheule ist Professor für Moraltheologie an der Universität Regensburg und darüber hinaus als Diakon in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Mariahilf in Krumbach tätig. Die Geistlichen fanden folgende Antworten:

