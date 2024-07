Programm des Kulturbüros Langenau: Vorverkauf gestartet

Von September bis Dezember bietet das Kulturbüro der Stadt Langenau ein abwechslungsreiches Programm im Pfleghof und an anderen Spielstätten.

Das neue Kulturprogramm im Pfleghof von September bis einschließlich Dezember, das wieder mit Veranstaltungen unterschiedlicher Sparten aufwartet, beinhaltet sowohl große Namen als auch Neuentdeckungen. Der Vorverkauf ist jetzt gestartet.

Zu den Höhepunkten im Spielplan gehört der amerikanische Trompeter und Flügelhornist Randy Brecker, der unter anderem mit Frank Zappa, Bruce Springsteen und Lou Reed zusammengearbeitet hat, sowie die renommierte norwegische Sängerin und Songwriterin Rebekka Bakken. Randy Brecker tritt am 27. September bei der „Trumpet Night“ zusammen mit Rüdiger Baldauf, Joo Kraus und einer hochkarätig besetzten Band in der Katholischen Kirche auf. Rebekka Bakken präsentiert dort am 10. Dezember in einem Gesangssolo, bei dem sie sich selbst am Klavier begleitet, ein Winter-Weihnachtsprogramm aus eigenen Liedern und ausgesuchten Coversongs.

Ebenfalls bekannt sind die Ringmasters, ein international tourendes Barbershop-Quartett aus Schweden. Die erfolgreichen Gesangskünstler spannen am 19. Oktober im Pfleghofsaal in ihrer dynamischen Show – der Vorpremiere ihres neuen Programms – einen Bogen von echten Barbershop-Klassikern über berührende Broadway-Songs und Filmklassiker bis hin zu den Beatles und Elvis Presley. Darüber hinaus treten im Pfleghofsaal weitere Musiker und Musikerinnen auf, die ganz unterschiedliche Richtungen vertreten: Das finnische Mundharmonika-Quartett Sväng ist am 2. Oktober zu bewundern.

Eine etwas andere Art der Vorbereitung auf die Weihnachtstage

Der Pianist Kai Schumacher liebt es, die Grenzen zwischen klassischer und populärer Musik auszuloten und zu verschieben. Das stellt er in seinem Programm „Tranceformer“ am 11. Oktober unter Beweis. Mit Danças Ocultas sind am 30. Oktober vier Akkordeonspieler aus Portugal zu Gast, die mit impressionistischem Folk beeindrucken. Die sizilianische Singer/Songwriterin Etta Scollo ist schon mehrfach im Pfleghof aufgetreten. Am 8. November kommt sie nun mit ihrem aktuellen Programm „Ora“, einem beherzten Bekenntnis zum Dasein, nach Langenau. Am 23. November folgt mit Ljodahått die norwegische Antwort auf Tom Waits.

Von finnischem Tango über skandinavischen Folk bis hin zu Balkanrhythmen – das Repertoire von Swäng lässt keine Wünsche offen. Foto: Juha Reunanen

Das neue Kulturprogramm beinhaltet über den Musikbereich hinaus weitere sehens- und hörenswerte Veranstaltungen. Die schlagfertige Kabarettistin Constanze Lindner präsentiert am 17. Oktober die Show zu ihrem Buch „Lindners Lebenslust“. Mit Scharfsinn und Humor zeigt sie, worauf man getrost verzichten kann und was eine und einen wirklich glücklich macht. Einmalig in Deutschland ist das Genre, das die vielfach ausgezeichnete Künstlerin Murzarella am Silvesterabend in einer Puppen-Comedy-Show im Pfleghofsaal erstmals präsentiert: „Bauchgesänge“. Zum ersten Mal auf dem Spielplan steht ein Programm ausgewählter Kurzfilme. Als eine etwas andere Art der Vorbereitung auf die Weihnachtstage präsentiert das Kulturbüro diese Filme am 21. Dezember bei Glühwein und Keksen.

Auch Angebote für Kinder gibt es im Programm

Für Kinder gibt es zwei ganz besondere Angebote: „Vorhang auf!“ heißt es am 12. und 13. Oktober beim zweitägigen Theaterworkshop für alle zwischen 10 und 12 Jahren, die einmal selber auf der Bühne stehen möchten. An Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren richtet sich das mitreißende Konzert der Double Drums in der Hohlensteinhöhle im Lonetal bei Lindenau am 15. September.

Das ausführliche Programm gibt es online unter www.pfleghof-langenau.de. Tickets gibt es im Kulturbüro, beim Bürgerbüro im Rathaus, bei der Buchhandlung Mahr, bei den Reservix-Vorverkaufsstellen sowie unter www.reservix.de. (AZ)