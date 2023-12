Achterbahn-Unglück: Es könnte zum Prozess gegen Legoland-Mitarbeiter kommen

>> Ja das kann leider passieren... <<



Nein, die beiden haben einfach die Grundregeln bei manueller Überbrückung einer Blocksteuerung nicht verstanden.



Auch wäre Ziel Nr. 1 die Räumung der Züge gewesen - das wurde hinsichtlich des relativ leicht erreichbaren Zuges im Innenbereich nicht umgesetzt. Um so mehr, wenn man nicht hauptsächlich mit diesem Fahrgeschäft befasst ist.



>> ... weshalb sich der Zug 3 im Innenbereich der Bahn in Bewegung setzte... <<



Es wirkt auf mich eher unklug, es hier auf einen Prozess ankommen zu lassen. In einer älteren Version des Artikels war dazu noch von einer mangelhaften Funkverbindung zwischen den beiden die Rede. Ist schon eine Kette von Fehlern, die hier zum Unglück in diesem Umfang führte.

Melden