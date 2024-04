20-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

In Leipheim wurde ein junger Autofahrer angehalten – bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand.

Eine Streife der Polizei Günzburg bemerkte am Ostermontag gegen 14.45 Uhr auf der Südumfahrung Leipheim ein Fahrzeug, das ohne ersichtlichen Grund auffallend langsam unterwegs war. Die Beamten hielten den Fahrer in der Gustav-Stresemann-Straße an. Bei der Verkehrskontrolle stellten sie bei dem 20-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv und es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Fahrt des jungen Mannes war damit beendet. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung erwarten ihn nun ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot. (AZ)