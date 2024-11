39-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit E-Scooter durch Leipheim

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten am Donnerstagnachmittag einen 39-Jährigen in Leipheim aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter gefahren war. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 14.30 Uhr im Bereich der Herrmann-Köhl-Straße und stellten bei diesem drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. (AZ)

