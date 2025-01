76-Jähriger versucht Ladendiebstahl zu vertuschen

Ein 76-Jähriger ist am Montag in einem Verbrauchermarkt in der Rudolf-Wanzl-Straße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Laut Polizei bezahlte der Mann im Kassenbereich lediglich ein Werkzeug. Eine Mitarbeiterin hatte jedoch zuvor beobachtet, wie der Mann versuchte, die Verpackung mehrerer anderer Werkzeuge zu entfernen.

Die Mitarbeiter sprachen ihn daraufhin an und forderten ihn auf, seine Taschen zu kontrollieren. Daraufhin drehte sich der Mann zu einem Mülleimer im Kassenbereich und versuchte, mehrere Kleinwerkzeuge im mittleren zweistelligen Wert aus seiner Tasche in den Mülleimer zu werfen. Die Mitarbeiter sicherten die gestohlenen Gegenstände und verständigten die Polizei. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)