Abkehr von Heizöl wird in Leipheim bezuschusst

Plus Wer in Leipheim den Energieträger wechselt, kann unter Umständen durch ein Förderprogramm Geld erhalten. Im Stadtrat ging es auch um die Flüchtlingssituation und die Wasserversorgung.

Nach einem einstimmigen Beschluss des Stadtrats wird das kommunale Förderprogramm zur "Reduzierung des Schadenspotenzials bei Hochwasser im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Donau" neu aufgelegt. Für die Anwohner und Anwohnerinnen des Überschwemmungsgebiets bedeutet dies einen Zuschuss von 500 Euro bei einem Wechsel von gewässerschädlichem Heizöl auf umweltfreundlichere Energieträger.