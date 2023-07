Auf der Baustelle des Gartenhallenbads in Leipheim geht es voran

Plus Das Gartenhallenbad in Leipheim feiert sein Richtfest. Die Baustellenbegehung zeigt: Bis zur geplanten Eröffnung im Sommer 2024 ist noch einiges zu tun.

Seitdem die ersten spruchreifen Entwürfe bekannt geworden sind, ist klar: Die Generalsanierung des Leipheimer Gartenhallenbads wird ein Projekt der Extraklasse. Das Vorhaben des Zweckverbands Gartenhallenbad Nord, der sich 2017 zusammentat, macht aus dem Bad eine Oase der Erholung im nördlichen Landkreis. Am Freitag, 14. Juli 2023, fand jetzt das Richtfest statt. Doch nicht nur das fertiggestellte Dach sorgte bei den Anwesenden für Erstaunen: Im Gartenhallenbad tut sich richtig was – auch wenn viele das beim Vorbeifahren kaum glauben können.

Bürgermeister Christian Konrads Worte hallen durch den großen Raum mit dem Sportbecken und dem Nichtschwimmerbecken, wo sich die Beteiligten und Unterstützenden versammeln. 13 Städte und Gemeinden des Landkreises schlossen sich 2017 zusammen, um das Bad zu retten. "Es war klar, wenn wir nicht zusammenstehen, dann bedeutet dies das Ende des Hallenbads", sagt Konrad. Im Mai 2022 folgte dann der Spatenstich. Bis zum Richtfest sei es kein einfacher Weg gewesen: Wegen der Energiekrise, erheblicher Lieferschwierigkeiten und der Kostenexplosion habe man viel Zeit verloren. "Wir hatten anfangs schwer zu kämpfen", sagt Konrad in seiner Rede.