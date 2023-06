Leipheim

vor 17 Min.

Ausflüge in verschiedene musikalische Welten in Leipheim

Plus Die Gruppe „Die Drahtzieher“ aus Ravensburg eröffnet das Festival Butterbrezel Jazz. Ihr Schwerpunkt ist Gypsy Swing, sie sind aber auch offen für andere Einflüsse.

Von Martin Gah Artikel anhören Shape

Ihr Name gefällt ihnen nicht nur, weil er etwas Konspiratives hat, sondern auch, weil er etwas über den Charakter ihrer Klänge aussagt. „Die Drahtzieher“ nennt sich die Gruppe aus Ravensburg, die das Festival Butterbrezel Jazz in Leipheim eröffnete. Der Name kommt daher, dass die zwei Gitarristen und die Kontrabassistin ausschließlich Saiten aus Stahl verwenden und keine aus Nylon. Dies führt zu einem durchdringenden Sound, wie der Gitarrist David Klüttig im Anschluss an das Konzert erzählte.

Die Drahtzieher haben sich einer besonderen Spielart des Jazz verschrieben, nämlich dem Gypsy Swing. Diesen entwickelte zu Beginn der 1930er-Jahre der in Paris lebende Sinto Django Reinhardt. Dabei verband er den Jazz mit der Musik der Sinti und Roma und der französischen Musette. Gypsy Swing wurde überwiegend von Ensembles gespielt mit zwei Gitarren, einer Geige und Bass oder anstelle der Geige auch einem Akkordeon. Trotz der kleinen Besetzung bei den Drahtziehern wird es nicht langweilig. Die beiden Gitarristen David Klüttig und Bobby Guttenberger wechseln sich mit der Übernahme von Rhythmus und Solo immer ab, die Bassistin Ida Koch beweist mit ihren Soli, dass sie den beiden in nichts nachsteht. Koch war übrigens als Ersatz für Kolja Legde eingesprungen. Das Programm bestand aus Jazzklassikern und Eigenkompositionen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen