Auto brennt auf der A8 nahe Leipheim vollständig aus

Erst rauchte es aus dem Auto, kurz danach stand es in Flammen: Die Fahrzeug-Insassen hatten auf der A8 Glück und konnten noch rechtzeitig aussteigen.

Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstand bei einem Autobrand auf der A8 nahe Leipheim. Laut Polizei war am Samstagabend ein 20-jähriger Autofahrer in Richtung Stuttgart unterwegs, als sein Fahrzeug plötzlich während der Fahrt aus bislang unbekannten Gründen zu rauchen begann.

Er konnte noch auf den Seitenstreifen lenken und mit den anderen Fahrzeuginsassen das Fahrzeug verlassen, bevor dieses Feuer fing und vollständig ausbrannte. Zum Löschen des Fahrzeugs wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Feuerwehren Günzburg und Leipheim sowie das Technische Hilfswerk Günzburg waren im Einsatz. (AZ)