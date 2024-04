Leipheim

06:30 Uhr

Autorenlesung: Der Bambusstock von Erhard Dietls Vater lag auf dem Küchenschrank bereit

Erhard Dietl, Autor und Zeichner der Olchi-Kinderbücher, las in Leipheim aus seiner Autobiographie und stellte als Liedermacher seine eigenen Lieder vor.

Plus Der Autor Erhard Dietl, bekannt durch seine Kinderbücher über die Olchis, gewährt in Leipheim tiefe Einblicke in seine Kindheit und Jugend. Vieles wirkt verstörend.

Von Sandra Kraus

Es war ein intimer Abend im Zehntstadel Leipheim, den die vielleicht 25 Gäste und Buchautor, Illustrator und Musiker Erhard Dietl zusammen verbrachten. Dietl hatte sein Buch, die Gitarre und seine Lieder dabei. Im Fokus stand sein autobiographisch angelegtes Buch "Ein Vater wie meiner", in der er tiefe Einblicke in seine Kindheit und Jugend gewährt, die einen schon beim Lesen berühren, in einer Autorenlesung aber noch viel tiefere Spuren hinterlassen.

Bekannt ist Dietl wegen der Olchis, diesen kleinen grünen Wesen, die auf der Müllkippe von Schmuddelfing leben und Dinge lieben, die Menschen eklig finden. 1990 erschien von Dietl das erste Olchi-Buch, mittlerweile sind es über 30, sie wurden in einige Sprachen übersetzt. Dietl erzählte schmunzelnd in Leipheim: "Die Olchis verfolgen mich, ich werde sie nicht mehr los, sie sind ein Teil von mir." Doch um die Olchis sollte es an diesem Abend nicht gehen, sondern um sein Buch für Erwachsene. Es war eine musikalische Lesung, in der der Autor und Liedermacher zwischen Buch und jeweils zur Textstelle passenden Songs wechselte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen