Leipheim

18:00 Uhr

Bahnprojekt "Ulm-Augsburg" wirft im Leipheimer Stadtrat viele Fragen auf

Plus Der Bahnausbau der Fernverkehrsstrecke zwischen Ulm und Augsburg spaltet die Region. Vertreter der DB Netz AG wollten in Leipheim einige Sorgen nehmen.

Von Nadine Ballweg

"Das ist kein Widerstand. Das sind reale Sorgen und Ängste." Diese Worte von Stadtrat Jens Kahler (UWG) machen die angespannte Stimmung der jüngsten Leipheimer Stadtratssitzung deutlich. Es waren wichtige Fragen, die das Gremium bei einer Präsentation zum Ausbau der Bahnstrecke Ulm-Augsburg umtrieben. Zwei Projektingenieure der DB Netz AG waren in den Zehnstadel gekommen, um den gegenwärtigen Planungsstand vorzustellen, erste Fragen zu klären und um ein wenig die Angst vor dem Großprojekt zu nehmen. Denn wie man es auch dreht und wendet, an den Plänen der DB Netz AG – und daher an Leipheim – führt kein Weg vorbei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

