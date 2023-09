Bauarbeiten an der Donaubrücke in Leipheim: Das gilt für Autofahrer

Ab 9. Oktober werden Riedheimer Straße und Donaubrücke saniert. Die Kreisstraße ist für eine Woche in den Herbstferien gesperrt. Es gibt eine Umleitung.

Beeinträchtigungen für den Verkehr stehen in Leipheim an: Ab 9. Oktober 2023 werden die Riedheimer Straße und die Donaubrücke saniert. Die Arbeiten werden zunächst unter halbseitiger Sperrung ausgeführt. In den Herbstferien muss die Kreisstraße für eine Woche voll gesperrt werden. Das teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit.

Aufgrund von Schäden an Fahrbahn und Übergangskonstruktion der Donaubrücke wird die Kreisstraße GZ4 von der Einmündung des Unterwörthwegs bis südlich der Donaubrücke rund vier Wochen lang saniert. In diesem Bereich werden die Asphaltdeckschicht und in Teilbereichen auch die Asphalttragschicht der Kreisstraße erneuert. Im Zuge der Fahrbahnsanierung wird laut Bauamt die Übergangskonstruktion der Donaubrücke und die Gussasphaltrinne auf dem Bauwerk instandgesetzt, Pflasterarbeiten durchgeführt und stellenweise der straßenbegleitende Radweg ertüchtigt.

Eine Ampelschaltung soll während der Arbeiten in Leipheim Verkehr regeln

Ab Montag, 9.10. beginnen die Bauarbeiten auf der westlichen Fahrbahnseite stadteinwärts unter halbseitiger Sperrung der Kreisstraße im Bereich der Übergangskonstruktion der Donaubrücke. Der Verkehr wird mittels Ampelschaltung am Baustellenbereich vorbeigeführt. In den beiden darauffolgenden Wochen vom 16.10. bis zum 27.10. wird die östliche Fahrbahn stadtauswärts halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels Ampelanlage geregelt.

Für die danach anstehenden Asphaltarbeiten wird die Kreisstraße ab Montag, den 30. Oktober, während der Herbstferien eine Woche für den Verkehr voll gesperrt, so die Information des Bauamts.

Fußgänger und Radfahrer werden während der gesamten Bauzeit an der Baumaßnahme vorbeigeführt und können die Donaubrücke überqueren.

Die überörtliche Umleitung für Kraftfahrzeuge verläuft ab Leipheim über die Staatsstraße 2509 nach Unterfahlheim, Oberfahlheim und Nersingen und weiter über die Staatsstraße 2021 Richtung Unterelchingen. Die Umleitung wird durch die Straßenmeisterei Günzburg ausgeschildert. "Wir bitten um Verständnis für auftretende Behinderungen sowie um Beachtung der Verkehrsführung und den damit verbundenen Verkehrssicherungsmaßnahmen", schreibt das Staatliche Bauamt. (AZ)