Bei der Kontrolle aufgefallen: 38-Jährige war illegal in Deutschland

Als die Beamten der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm in Leipheim einen Sprinter kontrollierten, fiel ihnen eine Mitfahrerin auf.

Bei der Insassenkontrolle eines bulgarischen Sprinters durch Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm am Dienstagnachmittag an der Tank- und Rastanlage Leipheim haben die Beamten bei einer Mitfahrerin festgestellt, dass sich diese illegal in Deutschland aufhielt. Die 38-jährige Frau war laut Polizeibericht moldauische Staatsangehörige und reiste zunächst legal als Touristin nach Deutschland ein.

Frau hatte bei der Kontrolle in Leipheim kein Visum dabei

Jedoch hielt sie sich länger als erlaubt im Bundesgebiet auf. Um das notwendige Visum hatte sie sich nicht gekümmert, weshalb gegen sie ein Strafverfahren nach dem Aufenthaltsgesetz eingeleitet wurde. Zudem musste sie umgehend das Bundesgebiet verlassen. (AZ)