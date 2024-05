Betrunkener Autofahrer baut Unfall, flüchtet und beleidigt Polizisten

Viel Ärger mit der Polizei hat nun ein Autofahrer, der bei Leipheim einen Unfall baute und abhaute. Als die Polizei ihn schnappt, wird er ziemlich unfreundlich.

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr ist der Polizei ein Unfall in der Ziegelgasse in Leipheim gemeldet worden. Als die Beamten eintrafen, fanden sie laut Polizeibericht lediglich ein stark beschädigtes Auto ohne Fahrer, aber keinen eigentlichen Unfall vor. Der Fahrer des Pkw war offenbar zu Fuß geflüchtet. Bei einer anschließenden Fahndung machten die Beamten den flüchtigen Fahrer aus und kontrollierten ihn. Später hatte sich herausgestellt, dass sich der Unfall an der Autobahnausfahrt Leipheim ereignet hatte, hier war der Mann offenbar alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zu viel Alkohol: Blutnahme angeordnet, Polizisten beleidigt

Da sich Anhaltspunkte für eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers ergaben, wurde nach einem Atemalkoholtest, der mehr als 1,1 Promille ergab, eine Blutentnahme angeordnet. Die hinzugezogene Staatsanwaltschaft veranlasste sowohl die sofortige Beschlagnahme des Führerscheins als auch des Wagens. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen leistete der 37-jährige Mann Widerstand gegen die Polizeibeamten und beleidigte diese. Verletzt wurde aber keiner der Polizisten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (AZ)