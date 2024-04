Leipheim

06:30 Uhr

Das ist für das Leipheimer Kinderfest 2024 geplant

Vom 13. bis 15. Juli werden wieder Tausende Kinder in Leipheim erwartet.

Plus Die Organisatoren des Kinderfests stehen in den Startlöchern: Es gibt Neuerungen und das diesjährige Festabzeichen steht fest. Was fehlen wird, ist die Schiffschaukel.

Von Jana Korczikowski

Das Leipheimer Kinderfest, das heuer vom 13. bis 15. Juli stattfindet, bedarf einer ausgeklügelten Planung. Von Samstag bis Montag werden bei dem traditionellen Fest Tausende kleine und große Besucher erwartet. Damit die eine vergnügliche Zeit erleben können, müssen im Vorfeld viele Entscheidungen getroffen werden. Zuständig ist der Kultur- und Festausschuss der Stadt. In der jüngsten Sitzung ging es um das Festabzeichen, die Festplatzgestaltung und die Frage, ob die Europahymne Teil des Kinderfests werden soll. Organisatorin Nicole Schneider verrät außerdem ihre Programmhöhepunkte.

Neben wichtigen Details wie der Vergabe der Bereitstellung von WC-Containern und dem Ersatz von vier Elektroverteilerkästen auf dem Festplatz wurde von den Ausschussmitgliedern das Festabzeichen thematisiert. Seit vergangenem Jahr wird das Abzeichen über einen Wettbewerb ermittelt. Knapp 70 Kinder aus den 3. bis 7. Klassen der Grund- und Mittelschule Leipheim haben Vorschläge für die Gestaltung eingereicht.

