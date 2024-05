Leipheim

vor 17 Min.

Der Gardetanz-Workshop in Leipheim ist in der Region einzigartig

Die zweifache Deutsche Meisterin im Gardetanz, Bianca Dürrbeck (rechts), trainierte die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Leipheim.

Plus In einer Serie stellt die Redaktion besondere Sportarten vor - diesmal geht es um Gardetanz. Wieso hinter dem Sport mehr steckt, als man denkt.

Von Dominik Thoma

Es ist ein Bild, das viele vom Fasching kennen: In einer Reihe stehen Gardetänzerinnen dicht nebeneinander und schleudern im Takt der Musik ihre Beine senkrecht in die Höhe. Das alles mit einem Lächeln auf den Lippen, scheinbar ohne Anstrengung. Doch was leicht und locker aussieht, erfordert hartes Training.

Wer glaubt, dass Gardetänzerinnen und Gardetänzer nur in Vorbereitung auf die Faschingszeit trainieren, um dann ausschließlich beim Fasching aufzutreten, der irrt sich. Faschingsauftritte sind lediglich ein kleiner Teil einer Saison, die für Garden, ähnlich wie bei anderen Sportarten, aus wöchentlichem Training, Trainingslagern und Wettkämpfen besteht. „Wir trainieren fast das ganze Jahr durch, bis auf drei bis vier Wochen nach Fasching“, sagt Sonja Siegel. Die 27-Jährige ist zusammen mit Melina Renzer Trainerin der Güssengarde, der Gardetanzgruppen des Leipheimer Haufens für alle Tänzerinnen ab 15 Jahren. Siegel und Renzer sind auch die Organisatorinnen des heutigen Tanz-Workshops.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

