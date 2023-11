Leipheim

vor 17 Min.

Die Canify AG verfolgt in Leipheim weiter große Pläne

Bevor die Dosen mit den Cannabisblüten den Canify-Standort Leipheim in Richtung Apotheken und Großhandel verlassen können, müssen die einzelnen Schritte aufwendig dokumentiert werden.

Plus Das Unternehmen auf dem Areal Pro steht nach vielen Investitionen am Wendepunkt zur Profitabilität. Welche skurrile Aktion ein Rechtsstreit ausgelöst hat.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Die Legalisierung von Cannabis für medizinische Zwecke hat in diesem Nischenbereich unübersehbare Impulse gesetzt. Eines der noch wenigen Unternehmen, das mit Herstellung, Veredelung und Vertrieb in diesem noch relativ überschaubaren und aus Investorensicht lukrativen Markt agiert, ist die Canify AG, die ihre Produktionsstätte auf dem interkommunalen Gewerbegebiet Areal Pro bei Leipheim in einem ehemaligen Nato-Bunker hat.

Das 2018 gegründete Start-up Bavaria Weed ist in der Canify AG aufgegangen. Mit Stefan Langer geht einer der früheren Gründer und Mitgesellschafter gegen den Betrieb, der seinen Hauptsitz in Herrsching hat, gerichtlich vor. Das hat mit dem Gebäude zu tun, deren Miteigentümer und -vermieter Langer ist. Vor dem Landgericht Memmingen wird Mitte Januar über eine Räumungsklage verhandelt. Canify, so der Vorwurf der Klägerseite, solle monatelang keine Miete bezahlt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen