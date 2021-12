Die Polizei ermittelt bei zwei Unfallfluchten in Leipheim und Günzburg

Ein Unfall in Leipheim ist noch ungeklärt, ein anderer Unfallfahrer dank eines Zeugen in Günzburg ermittelt. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr in der Günzburger Straße in Leipheim einen Unfall beobachtet haben könnten. Dort wurde ein geparkter silberfarbener Opel angefahren und dabei im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Die unbekannten Personen entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Auto entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Wer Angaben zum Unfall machen kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190.

Unfall in Günzburg dank Zeugenaussage bereits geklärt

In Günzburg konnten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion bereits eine Unfallflucht aufklären, die sich am Mittwochmorgen ereignete. Die Fahrerin eines Kleintransporters fuhr in der Lindenallee auf einem Parkplatz rückwärts aus einer Parklücke. Dabei stieß sie gegen ein geparktes Auto. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Beobachtungen eines aufmerksamen Zeugen konnte letztlich die Unfallverursacherin ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. (AZ)