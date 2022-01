Leipheim

Nach Einsatz im Flutgebiet in Ahrweiler hat der Leipheimer Kommandant Ärger

Feuerwehren aus dem Landkreis Günzburg, auch aus Leipheim, reisten als Unterstützung nach Ahrweiler in Rheinland-Pfalz.

Plus Der Leipheimer war wie viele andere in den Flutgebieten im Einsatz. Doch nun droht ihm Ärger. Worum es geht und was der Kommandant und der Bürgermeister sagen.

Von Julia Greif

Im Juli 2021 hatte ein Jahrhundert-Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Dörfer dem Erdboden gleichgemacht. 46 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Günzburg halfen vor Ort, Martin Schmitz, Kommandant der Feuerwehr Leipheim, war als Teilkontingentführer dabei. Für ihn hat der Einsatz ein Nachspiel. Im Dezember bekam er einen dienstlichen Verweis und eine Abmahnung zugestellt. Sie wurden der Redaktion anonym zugespielt, ebenso Schmitz' Stellungnahme. Mit dem Verweis und der Abmahnung will er sich nicht abfinden.

