Englisch, bayerisch, schwäbisch endet das Butterbrezel-Jazz-Festival

Das Festival Butterbrezel Jazz in Leipheim endete in einem großen Finale mit vielen Dixieland-Klassikern. Fragt man die musikalischen Gäste nach den Vorzügen dieses Festivals, kommen sie ins Schwärmen: „Die Location ist fantastisch, es gibt ein tolles Publikum und die Akustik im Schlosshof ist einmalig“, sagt der Sänger und Kornettist Günter Friedhelm. Der traditionellen Dixieland-Musik haben sie sich verschrieben, weil „die melodiösen Strukturen dieses Stils Amateurmusikern immer weiterhelfen, wenn man nicht mehr weiter kommt“, so Friedhelm.

Martin Gah Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis